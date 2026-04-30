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5月電子期金融期齊跌

中央社／ 台北30日電

台北股市今天下跌376.87點，收38926.63點。5月電子期收2527.3點，下跌10.85點，正價差29.78點；5月金融期收2491.6點，下跌32.4點，正價差13.45點。

5月電子期以2527.3點作收，下跌10.85點，成交280口。6月電子期以2558點作收，上漲16點，成交8口。

電子現貨以2497.52點作收，下跌25.73點；5月電子期貨與現貨相較，正價差29.78點。

5月金融期以2491.6點作收，下跌32.4點，成交403口。

金融現貨以2478.15點作收，下跌32.79點；5月金融期貨與現貨相較，正價差13.45點。實際收盤價以期交所公告為準。

電子期 金融期 台北

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