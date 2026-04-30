5月電子期金融期齊跌

光寶科（2301）聚焦成長型事業，包含雲端及物聯網與光電部門，成長型事業營收貢獻從2020年的49%，2025年已提升到62%；光寶營運有38%來自資訊與消費性電子部門，正邁向更優化的事業組合。

2026-04-30 01:04