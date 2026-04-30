全民權證／奇鋐 選價內外10%

台指期夜盤29日開盤時，在那斯達克電子盤反彈帶動中，以39,480點、上漲1點開出後，隨空頭賣壓持續殺出，一度下跌至39,297點、下跌182點，但隨後又上衝至39,649點、上漲170點，且因整體市

2026-04-29 21:04