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全民權證／奇鋐 選價內外10%

經濟日報／ 記者盧宏奇整理

奇鋐（3017）受惠GPU、ASIC等AI伺服器推陳出新，及熱設計功耗需求提升，也因具備開發新一代散熱解決方案架構設計能力，法人持續上修獲利預估值及目標價。

法人分析，奇鋐第1季受惠GB300水冷零組件出貨增加，伺服器相關營收占比逾60%，帶動獲利率表現優於預期，隨AWS Trainium3氣冷伺服器開始銜接放量及輝達Rubin水冷零件開始出貨，預估第2季營收可望季增10%。

因應AI伺服器轉換成水冷散熱需求，奇鋐持續在越南大陸擴大產能。

權證發行商建議，可買進價內外10%內、距到期日150天以上相關認購權證，擴大獲利空間。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

大陸 越南 營收

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