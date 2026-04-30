全民權證／光寶科 二檔吸睛

光寶科（2301）聚焦成長型事業，包含雲端及物聯網與光電部門，成長型事業營收貢獻從2020年的49%，2025年已提升到62%；光寶營運有38%來自資訊與消費性電子部門，正邁向更優化的事業組合。

光寶科與新加坡STT GDC及南洋理工大學攜手，打造東南亞首座HVDC供電測試平台FutureGrid Accelerator，有效降低供電能耗與設施空間，提升再生能源相容性。雖2026年開始全水冷系統、高功率電源與機櫃將逐步開展，且陸續有擴產規劃。法人預期光寶高功率PSU下半年放量，2027年高階電源與高壓BBU產品也將陸續量產。權證券商建議，看好光寶科後市的投資人，建議利用價內外15%以內、可操作天期150以上商品介入。（國泰證券提供）

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