全民權證／南亞 鎖定逾90天

南亞（1303）第1季電子材料營收比重達五成以上，主要受惠於需求持續強勁；聚酯產品因美國市場增加境內採購取代進口，南卡廠營收增加；塑膠加工產品因亞洲及美國需求略為增溫，業績小幅成長。

業外方面，轉投資台塑化及南亞科技獲利貢獻皆較上季顯著增加，加上匯兌利益4.9億元，首季稅後純益142.5億元，每股純益（EPS）1.8元。展望第2季，中東石化產能占全球約15%，因戰爭受損而運作停擺，是石化產品報價維持高檔的主要原因，另受惠AI及網通需求成長提振電子材料出貨表現，電子材料部門營運展望佳，後市正向看待。權證券商建議，看好南亞的投資人，可利用價內外5%以內、可操作天期90天以上商品介入。（中國信託證券提供）

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