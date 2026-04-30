聽新聞
0:00 / 0:00

創見、佳必琪 權證四檔帶勁

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

AI產業效益陸續外溢，記憶體相關的創見（2451）、高速光纖線材與連接器供應廠佳必琪（6197）營運水漲船高；權證發行商表示，可挑長天期的相關認購權證短線操作。

AI與一般伺服器需求持續強勁，記憶體市場需求仍維持緊俏，DRAM、Flash合約價上漲，創見仍可透過高度附加價值維持高毛利水準。在AI需求成長帶動下，記憶體顆粒原廠於DRAM、Flash 產能持續緊俏，預期將供不應求至2027年。不過，工控相關產品對於漲價承受度較高。

創見主力產品嵌入式記憶體相關應用的客戶多為歐美廠商，尚未大規模採用大陸廠商的記憶體，未因大陸產能釋出導致價格鬆動，整體市場價格仍維持上漲。預估今年出貨動能可望與去（2025）年相仿，嵌入式、工控應用等剛性需求不變，其他應用端方面，DRAM產品出貨預估DDR4、DDR5將呈現各半；NAND晶片應用將以TLC為主，MLC則由先前提前備貨供應，出貨動能將可望延續到年底。

佳必琪AI伺服器營收比重已達30%，其產品涵蓋高速傳輸、電源與液冷解決方案等。今年毛利率將受惠於AI伺服器相關產品營收比重提升，可望年增。公司積極開發AEC與光通訊等產品，並與與美系AI晶片公司共同開發矽光子整合產品。

電源產品-ORV3等主力產品已穩定出貨給CSP與主要ODM，預期為今年下半年營收主要動能。展望未來將AI領域技術（高功率、大電流）相關產品延伸至智慧製造與機器人、自駕車等領域。

權證發行商建議，看好創見、佳必琪後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品靈活操作。

大陸 伺服器 創見

延伸閱讀

AI需求強勁帶動成長 慧榮第1季營收創歷史新高

記憶體資金大亂鬥！旺宏飆天價 威剛、十銓一季賺3股本反遭調節

嘉晶法說會／AI訂單能見度拉長至三季 董座徐建華：下半年將勝上半年

力成產品線全面漲價 第1季 EPS 2.5元

相關新聞

三大焦點交錯 台指期夜盤上半場多空對峙

台指期夜盤29日開盤時，在那斯達克電子盤反彈帶動中，以39,480點、上漲1點開出後，隨空頭賣壓持續殺出，一度下跌至39,297點、下跌182點，但隨後又上衝至39,649點、上漲170點，且因整體市

創見、佳必琪 權證四檔帶勁

AI產業效益陸續外溢，記憶體相關的創見（2451）、高速光纖線材與連接器供應廠佳必琪（6197）營運水漲船高；權證發行商表示，可挑長天期的相關認購權證短線操作。

聯發科、信驊 權證挑長天期

聯發科（2454）、信驊（5274）在ASIC等領域市場規模不斷擴大，內外資皆看好未來營運，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證，參與個股走勢。

全民權證／南亞 鎖定逾90天

南亞（1303）第1季電子材料營收比重達五成以上，主要受惠於需求持續強勁；聚酯產品因美國市場增加境內採購取代進口，南卡廠營收增加；塑膠加工產品因亞洲及美國需求略為增溫，業績小幅成長。

全民權證／光寶科 二檔吸睛

光寶科（2301）聚焦成長型事業，包含雲端及物聯網與光電部門，成長型事業營收貢獻從2020年的49%，2025年已提升到62%；光寶營運有38%來自資訊與消費性電子部門，正邁向更優化的事業組合。

全民權證／奇鋐 選價內外10%

奇鋐（3017）受惠GPU、ASIC等AI伺服器推陳出新，及熱設計功耗需求提升，也因具備開發新一代散熱解決方案架構設計能力，法人持續上修獲利預估值及目標價。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。