創見、佳必琪 權證四檔帶勁

AI產業效益陸續外溢，記憶體相關的創見（2451）、高速光纖線材與連接器供應廠佳必琪（6197）營運水漲船高；權證發行商表示，可挑長天期的相關認購權證短線操作。

AI與一般伺服器需求持續強勁，記憶體市場需求仍維持緊俏，DRAM、Flash合約價上漲，創見仍可透過高度附加價值維持高毛利水準。在AI需求成長帶動下，記憶體顆粒原廠於DRAM、Flash 產能持續緊俏，預期將供不應求至2027年。不過，工控相關產品對於漲價承受度較高。

創見主力產品嵌入式記憶體相關應用的客戶多為歐美廠商，尚未大規模採用大陸廠商的記憶體，未因大陸產能釋出導致價格鬆動，整體市場價格仍維持上漲。預估今年出貨動能可望與去（2025）年相仿，嵌入式、工控應用等剛性需求不變，其他應用端方面，DRAM產品出貨預估DDR4、DDR5將呈現各半；NAND晶片應用將以TLC為主，MLC則由先前提前備貨供應，出貨動能將可望延續到年底。

佳必琪AI伺服器營收比重已達30%，其產品涵蓋高速傳輸、電源與液冷解決方案等。今年毛利率將受惠於AI伺服器相關產品營收比重提升，可望年增。公司積極開發AEC與光通訊等產品，並與與美系AI晶片公司共同開發矽光子整合產品。

電源產品-ORV3等主力產品已穩定出貨給CSP與主要ODM，預期為今年下半年營收主要動能。展望未來將AI領域技術（高功率、大電流）相關產品延伸至智慧製造與機器人、自駕車等領域。

權證發行商建議，看好創見、佳必琪後市的投資人，可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品靈活操作。