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三大焦點交錯 台指期夜盤上半場多空對峙

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台指期夜盤29日開盤時，在那斯達克電子盤反彈帶動中，以39,480點、上漲1點開出後，隨空頭賣壓持續殺出，一度下跌至39,297點、下跌182點，但隨後又上衝至39,649點、上漲170點，且因整體市場靜待聯準會利率決議、谷歌等四大CSP財報，多空互難越雷池一步下，指數又快速翻黑下跌，截至晚間約21點，指數約39,386點、下跌93點。

29日美股電子盤焦點，首先，在於美國參議院銀行委員會就聯準會新任主席提名人華許進行投票，若通過，參議院全體將就此進行確認投票；其次，則是聯準會將在30日凌晨2點宣布最新利率決議，雖市場普遍預期，此次利率將維持不變，但隨後現任主席鮑爾的對外說話，在中東緊張情勢帶動國際油價上漲的背景中，內容可能偏鷹；再者，谷歌、微軟（Microsoft）、亞馬遜、Meta等四大CSP將在美股收盤後公布財報，以及未來一季展望中，市場多空呈緊張對峙的局面。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,195元、平盤附近遊走，電子期上漲0.12%，半導體期下跌0.03%，中型100期貨指數下跌0.10%。

台股29日盤面各類股漲跌互見，指數終場下跌218點，收39,303點，其中，外資現貨賣超481.4億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,205口至47,074口；投信買超22.3億元，自營商賣超15.9億元，三大法人合計賣超475.1億元。

市場專家建議，就技術面來說，29日台股力守5日線，但卻迅速回補27日所留下的多方缺口，反映多方力道趨於疲軟，短線有走弱風險，近日除關注5日線是否守穩，多方還必須再度帶量強攻4萬點大關，才能扭轉目前短線偏弱的技術格局，否則大盤將持續測試5日線，甚至跌破5日線向10日線尋求支撐。

利率 那斯達克 美股 聯準會 台指期 台積電

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