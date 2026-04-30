聯發科、信驊 權證挑長天期

聯發科（2454）、信驊（5274）在ASIC等領域市場規模不斷擴大，內外資皆看好未來營運，權證券商建議，可利用資金門檻低的認購權證，參與個股走勢。

法人機構表示，博通日前宣布與谷歌針對TPU的ASIC合作將延續到2031年。由於谷歌的TPU，目前仍是雲端AI晶片當中，量產規模最龐大產品，博通能一次把合作關係確保到2031年，對中長期成長動能會是重要支撐。在台廠中，聯發科是谷歌TPU的重要夥伴。

聯發科近年積極布局AI ASIC與客製化晶片業務，雖短期仍有開發與量產挑戰，例如TPU傳出進度遞延，但市場仍看好2026年10億美元AI ASIC營收目標有望達標，2027年相關營收則挑戰50億美元。

聯發科3月營收創下新高，月增62.3%、年增12.9%，第1季營收與上季持平，年減2.7%，接近財測高標，月、季營收雙雙優於市場預期；其中，分析師認為，3月營收大幅月增的主因包括記憶體價格快速上漲引發市場對手機售價上調的預期，促使需求提前反映；此外，2月工作天數較少造成的低基期，放大了3月的月增幅度。

信驊3月營收月增22.2%、年增63.6%，優於市場預期，第1季營收也高於外界推估，主要受惠AI伺服器（GB300、ASIC）放量，帶動BMC產品顯著挹注營收。

分析師指出，信驊AI產品比重從2025年的25%，有望成長至2026年的35%，其中，BMC出貨量持續成長，訂單能見度延伸至今年第4季，主因AI伺服器與通用伺服器需求同步走強，以及客戶提前下單、提高業績能見度等利多因素。

權證發行商建議，看好聯發科、信驊的投資人，可挑價內外5%內、有效天期逾150天商品介入。