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台指期 多方架構不變

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股昨（29）日開低震盪走低，終場指數下跌218點、收在39,303點；台指期下跌243點、至39,490點，正價差為186.5點。期貨商表示，目前台指期守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，整體多方架構不變。

台指期淨部位方面，昨日三大法人淨空單增加192口至6,196口，其中外資淨空單增加1,205口至47,074口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加519口至17口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加，股期雙市同步偏空操作；自營商選擇權淨部位，目前略以買賣權作布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.6萬千餘口，賣權買權OI增量皆為不足；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權多空皆無表態。

永豐期貨指出，選擇權未平倉量部分，昨日5月買權最大OI落在38,000點，賣權最大OI落在26,900點；5月第一周周五結算的買權最大OI落在43,600點，賣權最大OI落在37,000點。

整體來說，在能源可能壓低通膨、貨幣政策轉向寬鬆、再加上選舉政策預期持續釋放利多的環境下，中長期資金行情並沒有結束，甚至有機會推動指數挑戰更高區間，上看45,000點，但須注意當前台股短線技術面乖離過大，需待回調整裡後方能繼續上攻。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權保守，月、周選略為樂觀看待，整體籌碼面保守看待；技術面上，台股呈現量縮整理格局，目前在4月23日低點不破下，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期昨日高檔震盪，早盤短暫翻紅後，賣壓湧現，一度大跌超過600點、回測5日線，所幸5日線展現支撐力道，跌幅並未進一步擴大，終場指數以黑K棒留下影線作收，日K連三黑。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，整體多方架構不變。

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