期貨商論壇／日圓期 避險利器

最近匯市表面看似美元漲勢放緩，日圓在低檔整理，歐元與英鎊則反彈，但現在市場交易的重點，不是哪個幣別已經走出明確方向，而是各大央行的態度。目前聯準會、日本央行與歐洲央行處境雷同，皆在通膨僵固、成長前景不明與地緣政治風險夾縫中，這也使近期波動多非源於實質利率變動，而是市場對央行態度預期所引發的部位微調。

美元目前呈現區間震盪格局，市場對高利率維持更久的看法，若聯準會語氣稍有轉鴿，美元便存在修正空間，但中東局勢引發的避險需求與油價波動隨時可能為美元提供支撐，導致短線走勢處於利率預期與避險情緒的拉鋸之中。

至於日圓，在日銀維持現狀後，市場對其升息節奏仍持保留態度，在利差問題未顯著改善前，單靠官方口頭干預難以走出持續性升值動能。

美元指數是由美國貿易往來最重要的六大貨幣所組成，分別是歐元、日圓、英鎊、加幣、瑞典幣、瑞士法郎，因此投資人若持有日圓及美元商品，建議投資人可利用台灣期交所發行的美元兌日圓匯率期貨來作為避險工具。

由於期貨交易為高槓桿的保證金交易，因此均有高度的投資風險，請投資人應衡量自我的投資能力適度作加減碼的動作，並且設定停損機制，以利有效控制投資風險。（台新期貨提供）

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