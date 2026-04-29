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期貨商論壇／匯率期 靈活布局

經濟日報／ 記者周克威整理

外匯與匯率期貨市場昨（29）日呈現明顯的預期驅動行情，主軸圍繞能源供應結構鬆動與通膨預期轉折所帶動的資產重定價。

阿聯酋對OPEC釋出立場分歧訊號後，市場開始重新評估原油供應的約束力，並進一步將政治與軍事變數納入定價框架，特別是川普政策風格預期升溫下，可能重塑原油供應路徑以削弱其在荷姆茲海峽的影響力，這類操作的核心在於改變市場對供應安全的認知，而非單純提升運輸效率，一旦市場預期原油可繞開地緣政治瓶頸，油價的風險溢價將逐步下修，進一步帶動通膨預期降溫，並牽動全球資金配置方向。

在此背景下，美元指數短線呈現震盪偏弱走勢，反映市場已開始提前布局聯準會未來可能的政策轉向，儘管短期內利率仍維持高檔，但只要通膨數據持續回落，實質利率下行將削弱美元中期支撐，使其由強勢趨勢轉為區間整理；

人民幣則在政策調控與資金流動之間維持穩定，官方維穩意圖明確，但隨美元中期轉弱預期升溫與新興市場資金回流，仍具備緩步升值條件；歐元受惠於美元走弱預期而相對偏強，但歐洲經濟復甦力道有限，加上內部成長動能不均，使其升勢偏向溫和且易受數據波動影響；瑞士法郎則持續扮演避險資產角色，資金配置需求對其形成支撐。（永豐期貨提供）

期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。

利率 聯準會 川普

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