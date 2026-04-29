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5月電子期跌 金融期漲

中央社／ 台北29日電

台北股市今天下跌218.23點，收39303.5點。5月電子期收2538.35點，下跌25.15點，正價差15.1點；5月金融期收2524.4點，上漲33.6點，正價差13.46點。

5月電子期以2538.35點作收，下跌25.15點，成交259口。6月電子期以2542點作收，下跌26.35點，成交3口。

電子現貨以2523.25點作收，下跌22.13點；5月電子期貨與現貨相較，正價差15.1點。

5月金融期以2524.4點作收，上漲33.6點，成交364口。

金融現貨以2510.94點作收，上漲27.03點；5月金融期貨與現貨相較，正價差13.46點。實際收盤價以期交所公告為準。

金融期 電子期 台北

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