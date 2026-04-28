OpenAI攪局！台指期夜盤上半場走跌逾300點

台指期夜盤28日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以39,635點、下跌98點開出後，雖一度翻紅來到39,854點、上漲121點，但在傳出OpenAI未達銷售目標，輝達（NVIDIA）、甲骨文（Oracle）等科技巨頭大跌中，那斯達克電子盤一度下跌逾400點中，台指期夜盤持續殺低，而截至晚間約21點，指數約39,364點、下跌369點。

28日美股電子盤焦點，在於外電報導，OpenAI在2026年未能達成數個月度銷售目標，引發市場對AI大幅支出的疑慮中，在晚間20點30分時，輝達一度下跌3.3%、美光（Micron）下跌3.9%、AMD大跌5.6%、甲骨文重挫7.5%下，那斯達克電子盤下跌逾1%，標普電子盤也拉回，僅道瓊電子盤反彈約百點中，台指期夜盤上半場走低。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,200元、下跌35元附近遊走，電子期下跌1.46%，半導體期下跌2.16%，中型100期貨指數下跌0.99%。

台股28日盤面各類股漲多跌少，指數終場下跌94點，收39,521點，其中，外資現貨賣超392.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,646口至45,869口；投信買超48.4億元，自營商買超3.5億元，三大法人合計賣超341億元。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股早盤開高，因短線正乖離已大、日KD指標出現背離，且早盤量能略為過大下，指數最高來到40,101點後，開始震盪拉回，尾盤急殺收黑K棒且留上影線，所幸指數回到平盤附近後量能快速獲得控制，只要跳空缺口38,989點沒有失守，指數震盪偏多格局不變。