快訊

新北女高中生遭尾隨嚇壞 外婆護孫竟遭毆「肝臟破裂」警速逮嫌犯

美股早盤／OpenAI「成長不如預期」…AI概念股走低 費半重挫3%

傳OpenAI「未達銷售目標」掀疑慮 台指期夜盤上半場走跌逾300點

聽新聞
0:00 / 0:00

OpenAI攪局！台指期夜盤上半場走跌逾300點

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台指期夜盤持續殺低，而截至晚間約21點，指數約39,364點、下跌369點。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影
台指期夜盤持續殺低，而截至晚間約21點，指數約39,364點、下跌369點。聯合報系資料照片／記者曾學仁攝影

台指期夜盤28日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以39,635點、下跌98點開出後，雖一度翻紅來到39,854點、上漲121點，但在傳出OpenAI未達銷售目標，輝達NVIDIA）、甲骨文（Oracle）等科技巨頭大跌中，那斯達克電子盤一度下跌逾400點中，台指期夜盤持續殺低，而截至晚間約21點，指數約39,364點、下跌369點。

28日美股電子盤焦點，在於外電報導，OpenAI在2026年未能達成數個月度銷售目標，引發市場對AI大幅支出的疑慮中，在晚間20點30分時，輝達一度下跌3.3%、美光（Micron）下跌3.9%、AMD大跌5.6%、甲骨文重挫7.5%下，那斯達克電子盤下跌逾1%，標普電子盤也拉回，僅道瓊電子盤反彈約百點中，台指期夜盤上半場走低。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,200元、下跌35元附近遊走，電子期下跌1.46%，半導體期下跌2.16%，中型100期貨指數下跌0.99%。

台股28日盤面各類股漲多跌少，指數終場下跌94點，收39,521點，其中，外資現貨賣超392.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加1,646口至45,869口；投信買超48.4億元，自營商買超3.5億元，三大法人合計賣超341億元。

市場專家建議，就技術面來說，28日台股早盤開高，因短線正乖離已大、日KD指標出現背離，且早盤量能略為過大下，指數最高來到40,101點後，開始震盪拉回，尾盤急殺收黑K棒且留上影線，所幸指數回到平盤附近後量能快速獲得控制，只要跳空缺口38,989點沒有失守，指數震盪偏多格局不變。

美光 科技 美股 台指期 OpenAI NVIDIA 輝達

延伸閱讀

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

台股閃見 40K 寫五紀錄 台積電一度站上2,330天價

外資續提款！三大法人賣超341億元 台積電殺尾拖累台股翻黑、發哥撐盤

今天不拉積 大盤兩天進攻4萬點失敗 專家：盤勢弱中透強

相關新聞

OpenAI攪局！台指期夜盤上半場走跌逾300點

台指期夜盤28日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以39,635點、下跌98點開出後，雖一度翻紅來到39,854點、上漲121點，但在傳出OpenAI未達銷售目標，輝達（NVIDIA）、甲骨文（Orac

環球晶、台勝科 四檔靚

半導體矽晶圓產業在2026年迎來結構性復甦，受惠於高效能運算（HPC）、生成式AI及記憶體市場的強勁拉貨，國內矽晶圓龍頭環球晶（6488）、台勝科（3532）股價同步走強，反映出市場對上游材料需求回升的極高預期。

聯發科、世芯 選逾60天

在大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片ASIC之下，IC設計龍頭廠聯發科（2454）可望進入收成年，在Google新一代TPU亮相後，推升聯發科近來股價表現強勢，昨天盤中觸及2,575元新高價位；世芯-KY（3661）也在美系客戶新一代ASIC量產下，帶動營收攀高。

全民權證／亞德客 兩檔帶勁

台股昨（27）日再攀新高，然盤面個股跌多漲少。其中，亞德客-KY（1590）受外資大幅調升目標價的激勵，吸引買盤簇擁，推升股價開高走高，終場大漲50元、收1,410元，創下歷史新高。

全民權證／緯穎 押價內外15%

緯穎（6669）近日股價展現強勁補漲動能。法人指出，除了AI基礎設施需求持續走強外，緯穎傳出有望承接甲骨文（Oracle）從其他供應商轉出的300至400個輝達GB300 NVL72機櫃訂單，成為推升股價的重要燃料。

全民權證／華通 挑逾五個月

在光模塊需求強勁，以及低軌衛星發射數持續增加的雙重利多下，法人看好，華通（2313）今年營收可望逐季成長。華通昨（27）日收在漲停價235.5元，帶動相關權證漲勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。