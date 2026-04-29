全民權證／台達電 挑價內外15%

台達電（2308）受惠通用伺服器電源需求優於預期、DC-DC模組及液冷系統成長動能強勁，加上高壓直流輸電採用率將加速，法人上修今明年獲利預估值，並調高目標價。

展望第2季，法人認為，AI伺服器及通用伺服器出貨熱絡，及交通、自動化、零組件、液冷及風扇等其他產品同步成長，預估單季營收可衝上2,000億元，季增約25%。

法人預估，台達電伺服器電源業務占比，將由去年的24%攀升至今年的34%，除AI伺服器穩健成長、代理AI對通用伺服器需求強勁外，還有雲端服務供應商（CSP）ASIC伺服器採用DC-DC模組持續增加。

權證發行商建議，可買進價內外15%以內、距離到期日200天以上的認購權證，參與短多行情。（中國信託證券提供）

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