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全民權證／新代 瞄準逾五個月
全球製造業邁向數位轉型與智慧自動化，機床控制系統龍頭新代（7750）憑藉其在工業4.0領域的深耕，展現強勁的成長動能。受益於車用電子、航太加工及綠能產業對高精密機床需求攀升，新代核心控制器市占穩健，更於機器人與雲端監控平台領域開拓出新的成長曲線。
新代股價昨（28）日在產業基本面支撐下，表現相當亮眼，漲停創歷史新高、收2,400元。法人指出，隨供應鏈庫存去化進入尾聲，新代身為關鍵零組件提供者，其長期接單透明度極高，後市表現不容小覷。
權證發行商建議，看好新代後續爆發力的投資人，除了現貨市場外，權證亦是不錯的配置工具，可挑選價外20％至價內10%、有效天期150天以上的認購權證介入。（永豐金證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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