大立光、玉晶光 認購夯

今日主題 蘋果WWDC 2026將於台灣時間6月9日登場，外媒指出，今年WWDC主視覺中，暗藏iOS 27將登場的新版Siri介面樣貌；iOS 27將整合更多Apple Intelligence應用服務，加上效能大增的Siri，將刺激iPhone 18銷量。蘋果WWDC概念股蓄勢待發，相關權證可伺機布局。

即將於6月9日登場的蘋果WWDC 2026全球開發者大會，被視為下半年電子股的風向球。外媒透露，今年主視覺暗示iOS 27將全面整合更深層的Apple Intelligence，推動iPhone 18進入「視覺AI」元年。這場規格升級賽，讓沉寂已久的光學雙雄大立光（3008）、玉晶光（3406）再度站上浪尖。

大立光作為全球手機鏡頭技術領導者，2026年迎來多重利多。首先，iPhone 18傳將首度導入「可變光圈」技術，這項技術能讓手機具備單眼相機般的景深切換與夜拍控制，大立光憑藉高度垂直整合與產能優勢，成為該高單價（ASP）零件的主力供應商。

此外，隨潛望式鏡頭下放至更多機型，及AI運算對8P、9P等高階鏡片的需求增加，法人預期大立光下半年的毛利率與獲利能力將展現強大韌性，全年挑戰每股純益（EPS）上看200元新門檻。

玉晶光也在蘋果AI戰略中展現爆發力，除了iPhone鏡頭供應份額穩定，2026年蘋果預計推出的「相機版AirPods」與新款AI眼鏡，將搭載大量微型紅外線鏡頭，用於環境辨識與手勢互動。法人分析，這類微型化、精密化的鏡頭需求，正好契合玉晶光在特殊光學鏡頭領域的研發優勢，市場看好玉晶光在AI穿戴裝置的滲透率將持續提升，為傳統手機業務之外注入第二條成長曲線。

法人也指出，隨著台股加權指數衝歷史高點，台積電帶動的AI與半導體熱潮讓市場基期相對墊高，投資人目光開始轉向具備「低基期、高成長潛力」的題材，而隨著WWDC倒數計時，光學族群在基期相對低的情形下，配合AI規格升級與新硬體應用搭上熱潮，可望從「AI配角」轉身成為盤面焦點。

權證發行商建議，面對高股價的大立光或波動劇烈的玉晶光，投資人若擔心直接持有現股的資金壓力或回檔風險，權證是參與WWDC行情的絕佳工具，高槓桿特性可讓獲利跟著翻倍。