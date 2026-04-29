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新日興 押寶長天期

經濟日報／ 記者魏興中／台北報導

第2季科技業的大事，莫過於蘋果WWDC 2026將於台灣時間6月9日登場。市場關注焦點將以AI為主軸，以及iPhone等全系列產品未來發展方向。台廠中，新日興（3376）等個股備受矚目。

今年智慧機產業由於受到記憶體價格飆漲、總體經濟不確定性等因素影響，出貨量面臨下修壓力，不過蘋果iPhone憑藉成本結構優勢與用戶黏著度，有助強化產品競爭力並拓展市占，法人預期表現可望優於安卓陣營。

法人預估，今年整體智慧機出貨量，蘋果陣營約2.4億支，年減約5%；安卓陣營出貨約10.7億支，年減約9%。其中，蘋果的折疊手機首度面市，預計將掀起新一波熱潮，出貨量估約500至1,000萬支水準。

台系供應鏈中，軸承大廠新日興為蘋果折疊iPhone軸承的量產階段測試合作業者，法人預期上市初期新日興供應將占據較大部分，折疊手機軸承單價上看80美元，將大幅挹注新日興營收

除蘋果折疊iPhone外，新日興的軸承產品也用於筆電（NB）產品，且以中高階為主。由於NB軸承出貨量持穩，加上蘋果新平價筆電Macbook NEO的出貨挹注，法人預期新日興的NB軸承營收將持平於去年。

受惠蘋果產品的挹注，內外資法人普遍給予新日興「買進」或「優於大盤」等正向評級，目標價則以高盛證券的332元最高。以昨（28）日新日興收盤價205元計算，股價潛在上漲空間高達62%，未來股價漲勢可期。

權證發行商建議，看好新日興等「蘋果概念股」後市股價表現的投資人，可挑選相關連結的認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外5%以內、剩餘天數超過150天以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

營收 iPhone 安卓

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