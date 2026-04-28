期貨商論壇／原油期 坐擁題材

國際原油市場的定價邏輯在剛過去的周末經歷劇烈翻轉。原本上周市場對美伊會談抱持樂觀期待，然而，周末美國代表團赴巴基斯坦的行程宣告取消，伊朗當局亦強硬拒絕與美方直接會面，雙方再度退回僵持原點。

隨著談判宣告破局，原油市場被迫面對最真實的供需威脅。不同於股市等風險資產對戰事消息的免疫，原油定價直接與實體供應鏈掛鉤。當市場驚覺「長期斷供」的尾部風險已經化為現實，前期被透支的和平紅利迅速消散，隨之而來的是地緣風險溢價的暴力回歸。在供給中斷的恐慌預期下，WTI與布蘭特原油期貨雙雙重啟攻勢。

油價的上漲，對整體宏觀市場而言，無疑是一顆震撼彈。美國近期公布3月PCE通膨數據以及FOMC利率決策會議，市場極度擔憂能源成本的飆升將外溢至核心通膨細項，進一步壓縮聯準會的降息空間，導致美債殖利率面臨上行壓力。

原油市場回到看漲的勢頭，對於期貨交易人而言，首要任務是嚴格控管帳戶的保證金維持率水位，以防消息面突發造成的劇烈洗盤，或是可以運用如期街口布蘭特正2（00715L）等ETF商品，也是輕鬆參與行情的好選擇。

（永豐期貨提供）

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