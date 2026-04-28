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期貨商論壇／旺宏期 動能強勁

經濟日報／ 記者周克威整理

記憶體製造廠旺宏（2337）第1季受惠於當前記憶體供需緊張下引發排擠效應，SLC、MLC產品報價迎來補漲行情，eMMC ASP漲幅約季增八成，NOR Flash ASP約季增二成，加上存貨去化所帶來的迴轉利益貢獻，毛利率約40.8%，稅後淨利17.7億元，EPS為0.9元。

旺宏重新啟動220億元的資本支出擴產，預估明年下半年將可完成所有設備移入，屆時12吋產能將可額外增加1萬片，新增產能將專注於eMMC產品線上，預計明年第4季eMMC位元出貨量可望再度迎來倍數成長。

旺宏為除原廠外少數有布局MLC NAND的公司，後續擴充新產能皆將採用3D NAND製程應用於生產eMMC上，預計將加速擴增eMMC的位元產出。

技術面來看，旺宏期貨自3月20日以黑K創下歷史新高後，指數隨即進入高檔區間震盪整理，短期均線呈現糾結，但季線仍維持上揚，顯示中期趨勢尚未轉弱。近期指數回測箱型區間下緣獲得支撐，並自4月24日起連續三日收紅，帶動盤勢再度反彈，且重新站回所有均線之上，顯示多方買盤仍具承接力，整體動能依舊強勁，因此，可樂觀格局看待旺宏後市發展。

（國票期貨提供）

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旺宏

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