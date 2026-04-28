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台指期 外資加碼空單

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。（聯合報系資料照）
台股示意圖。（聯合報系資料照）

台股昨（28）日呈開低震盪格局，早盤一度衝上40,101點，但4萬點整數關卡賣壓再度出籠，指數由紅翻黑，終場收在39,521點，下跌94點，並收在當日最低點。台指期更下跌172點收39,749點，正價差達227.27點。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加634口至6,004口，其中外資淨空單持續增加1,646口至45,869口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加822口至502口。

台新期貨認為，台指期昨日呈高檔震盪格局，盤中一度試圖去挑戰歷史高點，然而午盤過後獲利了結賣壓浮現，4萬點大關得而復失，終場指數由紅翻黑、以黑K棒留長上影線作收。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，震盪過後仍有高點可以期待。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在26,900點；5月第一周周五結算的買權最大OI落在43,600點，賣權最大OI落在36,000點；外資台指期買權淨金額1.99億元、賣權淨金額0.66億元。

值得注意的是，後市櫃買指數走強如果能伴隨連續性，代表市場風格正在從「指數行情」轉往「選股行情」，這對短線交易者反而是加分，但同時也隱含一個風險，就是當資金過度集中在中小型股時，一旦情緒反轉，波動會放大，因此，操作不宜過度追價。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權略為樂觀，月、周選略為樂觀看待，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股連日挑戰4萬點未果，目前續作高檔賣壓沉澱，短線拉回仍可以樂觀操作。

台指期

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