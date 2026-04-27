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權證市場新里程碑！首批「主動式 ETF」00981A、00982A 納入權證標的

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
台灣主動式ETF發展進入新階段。ETF示意圖。圖／ingimage
台灣主動式ETF發展進入新階段。ETF示意圖。圖／ingimage

臺灣證券交易所近日公告，增列首批已上市的兩檔「主動式交易所交易基金」為上市認購（售）權證（含牛熊證）之標的證券。此舉不僅標誌著台灣主動式ETF發展進入新階段，也為權證投資人提供了更靈活、具備經理人主動策略的新型態避險與槓桿工具。

根據證交所依「認購（售）權證上市審查準則」第10條規定，本次新增的兩檔權證標的分別為：統一台股增長主動式ETF（00981A）、群益台灣精選強棒主動式ETF（00982A）。即日起，權證發行商可針對上述兩檔標的發行認購（售）權證與牛熊證，投資人將能透過權證的高槓桿特性，參與專業投信團隊主動選股的超額報酬。

隨著這兩檔主動式ETF的加入，目前市場上可作為上市權證標的的「指數股票型基金（被動式ETF）」及「主動式交易所交易基金」總計已達113種。這顯示出主管機關正積極放寬ETF相關衍生性金融商品的限制，以建構更完整的交易生態系。

法人指出，傳統ETF權證多追蹤指數走勢，而主動式ETF權證則讓投資人能以小博大，進攻由基金經理人精選、具備增長潛力的標的組合。當市場進入震盪期，主動式ETF能透過經理人即時調整部位，而權證則能進一步放大獲利空間或作為下行風險的避險工具，且透過權證參與主動式ETF，可降低投資門檻，提高資產配置的靈活性。

證交所持續多元化權證標的為提升資本市場流動性的關鍵，隨著主動式ETF在台股市場的能見度提升，未來預計將有更多績優主動式商品納入權證範疇，滿足投資人多樣化的投資需求。

權證

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