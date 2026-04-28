全民權證／華通 挑逾五個月

在光模塊需求強勁，以及低軌衛星發射數持續增加的雙重利多下，法人看好，華通（2313）今年營收可望逐季成長。華通昨（27）日收在漲停價235.5元，帶動相關權證漲勢。

法人分析，年初華通因應客戶需求，上修資本支出，主因來自800G及未來1.6TG光模塊市場明顯增長，因需大量運用高階MSAP製程，考量產能不敷使用，加上材料規格提高到M7以上，故擴增產線。也反映出光模塊需求強勁，並推升毛利率上揚。至於低軌衛星訂單，除了Space X發射數處於年增，亞馬遜發射量也增加，帶動華通出貨。

權證發行商表示，看好華通後市的投資人，可挑選價外20%至價內10%，有效天期150天以上的權證介入，參與行情。（永豐金證券提供）

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