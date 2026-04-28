全民權證／緯穎 押價內外15%

緯穎（6669）近日股價展現強勁補漲動能。法人指出，除了AI基礎設施需求持續走強外，緯穎傳出有望承接甲骨文（Oracle）從其他供應商轉出的300至400個輝達GB300 NVL72機櫃訂單，成為推升股價的重要燃料。

法人多看好緯穎營運今年將再創高。隨Amazon Trainium3與Meta高單價機櫃專案於下半年放量，緯穎在ASIC AI伺服器領先地位穩固，且全年EPS中位數上看326元。法人認為，緯穎從單純的伺服器代工廠，轉型為具備液冷技術優勢的「AI系統整合商」，中長期目標價在樂觀情境下甚至上看6,500元至8,000元區間。

權證發行商建議，看好緯穎後市的投資人，可挑選剩餘天數150天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。（兆豐證券提供）

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