快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

全民權證／緯穎 押價內外15%

經濟日報／ 記者黃彥宏整理

緯穎（6669）近日股價展現強勁補漲動能。法人指出，除了AI基礎設施需求持續走強外，緯穎傳出有望承接甲骨文（Oracle）從其他供應商轉出的300至400個輝達GB300 NVL72機櫃訂單，成為推升股價的重要燃料。

法人多看好緯穎營運今年將再創高。隨Amazon Trainium3與Meta高單價機櫃專案於下半年放量，緯穎在ASIC AI伺服器領先地位穩固，且全年EPS中位數上看326元。法人認為，緯穎從單純的伺服器代工廠，轉型為具備液冷技術優勢的「AI系統整合商」，中長期目標價在樂觀情境下甚至上看6,500元至8,000元區間。

權證發行商建議，看好緯穎後市的投資人，可挑選剩餘天數150天以上、價內外15％內的認購權證參與行情。（兆豐證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）

Meta 緯穎 權證

延伸閱讀

緯穎傳接連拿下新訂單、持續擴充新產能 股價創歷史新高

股價超車台積電！聯發科1430一路飆上2295 專家提醒：提前反映利多

鴻海奪輝達推論機櫃大單 獨家供應運算托盤 並承攬 Groq 3 LPX 整櫃組裝業務

奇鋐、金像電 四檔衝鋒

相關新聞

環球晶、台勝科 四檔靚

半導體矽晶圓產業在2026年迎來結構性復甦，受惠於高效能運算（HPC）、生成式AI及記憶體市場的強勁拉貨，國內矽晶圓龍頭環球晶（6488）、台勝科（3532）股價同步走強，反映出市場對上游材料需求回升的極高預期。

聯發科、世芯 選逾60天

在大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片ASIC之下，IC設計龍頭廠聯發科（2454）可望進入收成年，在Google新一代TPU亮相後，推升聯發科近來股價表現強勢，昨天盤中觸及2,575元新高價位；世芯-KY（3661）也在美系客戶新一代ASIC量產下，帶動營收攀高。

全民權證／亞德客 兩檔帶勁

台股昨（27）日再攀新高，然盤面個股跌多漲少。其中，亞德客-KY（1590）受外資大幅調升目標價的激勵，吸引買盤簇擁，推升股價開高走高，終場大漲50元、收1,410元，創下歷史新高。

全民權證／緯穎 押價內外15%

緯穎（6669）近日股價展現強勁補漲動能。法人指出，除了AI基礎設施需求持續走強外，緯穎傳出有望承接甲骨文（Oracle）從其他供應商轉出的300至400個輝達GB300 NVL72機櫃訂單，成為推升股價的重要燃料。

全民權證／華通 挑逾五個月

在光模塊需求強勁，以及低軌衛星發射數持續增加的雙重利多下，法人看好，華通（2313）今年營收可望逐季成長。華通昨（27）日收在漲停價235.5元，帶動相關權證漲勢。

最牛一輪／群聯發功 凱基5A 鼓掌

群聯（8299）昨（27）日股價大漲155元，以1,835元作收。法人表示，在高階Design-in（系統導入）業務占比超過七成的助攻之下，群聯不僅能夠有效抵禦價格波動，更持續擴大在AI與雲端市場的滲透率，營運韌性顯著提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。