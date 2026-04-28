全民權證／亞德客 兩檔帶勁

在大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片ASIC之下，IC設計龍頭廠聯發科（2454）可望進入收成年，在Google新一代TPU亮相後，推升聯發科近來股價表現強勢，昨天盤中觸及2,575元新高價位；世芯-KY（3661）也在美系客戶新一代ASIC量產下，帶動營收攀高。

2026-04-28 00:44