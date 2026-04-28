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全民權證／亞德客 兩檔帶勁
台股昨（27）日再攀新高，然盤面個股跌多漲少。其中，亞德客-KY（1590）受外資大幅調升目標價的激勵，吸引買盤簇擁，推升股價開高走高，終場大漲50元、收1,410元，創下歷史新高。
外資麥格理證券指出，亞德客-KY受惠中國FA（工廠自動化）需求將在今(2026)年落底回升，加上包括電池、半導體與3C需求帶動，故預估今年營收與獲利將年增均逾二位數，優於預期。
基於上調2026至2028年獲利各3.4%、3.8%、4.3%，麥格理給予亞德客-KY「優於大盤」評等，目標價大升至1,700元，升幅近三成。權證發行商建議，看好亞德客-KY後市表現的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過四個月的相關認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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