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環球晶、台勝科 四檔靚

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

半導體矽晶圓產業在2026年迎來結構性復甦，受惠於高效能運算（HPC）、生成式AI及記憶體市場的強勁拉貨，國內矽晶圓龍頭環球晶（6488）、台勝科（3532）股價同步走強，反映出市場對上游材料需求回升的極高預期。

環球晶受惠於全球九國18個據點的在地化生產優勢，成為地緣政治趨勢下的大贏家。特別是其在美國德州的新廠（GWA）受惠於《晶片法案》補貼，已成為美系客戶先進製程訂單的首選供應商。法人指出，環球晶2026年營運預計呈現「逐季走高」趨勢，隨著AI專案從送樣轉向大量生產，預估全年營收與毛利率將雙雙回升，市場看好環球晶具備高比例長期合約（LTA）保護，在景氣回升段更具獲利彈性。

另一大廠台勝科表現同樣亮眼，3月營收達11.93億元，月增19.14％、年增15.78％，顯示終端需求復甦力道已傳導至上游。台勝科12吋矽晶圓主要受惠於記憶體大廠產能利用率回升，特別是HBM（高頻寬記憶體）對高品質矽晶圓的消耗量遠超傳統製程。法人預期，台勝科在雲端伺服器與邊緣運算應用的帶動下，報價具備調漲動能，股價有望挑戰波段新高。

法人提醒，由於矽晶圓族群股價波動通常隨產業周期呈現趨勢性變動，對於想放大獲利空間或平衡資金配置的投資人，相關權證為切入行情工具。

權證發行商建議，看好「矽晶圓復甦潮」的投資人，可挑選價內外15％內、剩餘天數90天以上的權證，進行波段布局，透過權證「低門檻、高槓桿」的特性，以較少資金掌握半導體上游材料的長線增長商機。

材料 營收 矽晶圓

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