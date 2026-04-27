多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以39,862點、下跌59點開出後，一度下殺至39,728點、大跌193點，但晚間17點過後，隨美股跌勢收斂，多頭一鼓作氣，盤勢由黑翻紅，在那斯達克、標普電子盤也翻紅上漲下，台指期夜盤一路上衝，最高來到40,050點、再次攻上4萬點大關，而截至晚間約21點，指數約39,871點、下跌50點。

27日美股電子盤焦點，在市場傳出伊朗外長稱，已評估該國與美國繼續會談的條件，雖未釋放更多訊息，但外界盛傳，美國已收到伊朗通過巴基斯坦轉交的談判新方案，三階段談重點依次是結束戰爭、荷莫茲海峽、核談判，分析師預期中東緊張有望進一步降溫下，激勵美股電子盤走勢，不過，WTI、布蘭特等指標油價反彈，分別上漲約1.5%中，美股電子盤再次反轉走疲，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,310元、上漲20元附近遊走，電子期上漲0.38%，半導體期上漲0.16%，中型100期貨指數上漲0.20%。

台股27日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲684點，收39,616點，其中，外資現貨賣超511.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,590口至44,223口；投信買超135.1億元，自營商賣超105.4億元，三大法人合計賣超482.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股跳空再創歷史新高，且成交量回升到5日均量之上，但需留意大盤與年線乖離率已經超過47%，短線漲幅過大，且KD值並未隨著指數創高，出現背離，若後續成交量放大過快，震盪恐加劇。