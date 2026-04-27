快訊

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

4萬點穩了？台積電鉅額交易洩漏天機 今日收2,265元竟只是「樓地板」

明高溫上看33度！周三起「西半部慎防雷雨」 下周緊接另波鋒面

聽新聞
0:00 / 0:00

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以39,862點、下跌59點開出後，一度下殺至39,728點、大跌193點，但晚間17點過後，隨美股跌勢收斂，多頭一鼓作氣，盤勢由黑翻紅，在那斯達克、標普電子盤也翻紅上漲下，台指期夜盤一路上衝，最高來到40,050點、再次攻上4萬點大關，而截至晚間約21點，指數約39,871點、下跌50點。

27日美股電子盤焦點，在市場傳出伊朗外長稱，已評估該國與美國繼續會談的條件，雖未釋放更多訊息，但外界盛傳，美國已收到伊朗通過巴基斯坦轉交的談判新方案，三階段談重點依次是結束戰爭、荷莫茲海峽、核談判，分析師預期中東緊張有望進一步降溫下，激勵美股電子盤走勢，不過，WTI、布蘭特等指標油價反彈，分別上漲約1.5%中，美股電子盤再次反轉走疲，也左右台指期夜盤上半場走勢。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,310元、上漲20元附近遊走，電子期上漲0.38%，半導體期上漲0.16%，中型100期貨指數上漲0.20%。

台股27日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲684點，收39,616點，其中，外資現貨賣超511.9億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單增加3,590口至44,223口；投信買超135.1億元，自營商賣超105.4億元，三大法人合計賣超482.2億元。

市場專家建議，就技術面來說，27日台股跳空再創歷史新高，且成交量回升到5日均量之上，但需留意大盤與年線乖離率已經超過47%，短線漲幅過大，且KD值並未隨著指數創高，出現背離，若後續成交量放大過快，震盪恐加劇。

美國 伊朗 巴基斯坦

延伸閱讀

台積電飆2,310元天價！台股漲逾千點、期現貨雙雙突破4萬點大關

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

台股多空 留意五訊號

相關新聞

多頭氣盛！台指期夜盤黑翻紅 4萬點攻防戰登場

台指期夜盤27日開盤時，在美股電子盤疲弱拖累中，以39,862點、下跌59點開出後，一度下殺至39,728點、大跌193點，但晚間17點過後，隨美股跌勢收斂，多頭一鼓作氣，盤勢由黑翻紅，在那斯達克、標普電子盤也翻紅上漲下，台指期夜盤一路上衝，最高來到40,050點、再次攻上4萬點大關，而截至晚間約21點，指數約39,871點、下跌50點。

權證市場新里程碑！首批「主動式 ETF」00981A、00982A 納入權證標的

臺灣證券交易所近日公告，增列首批已上市的兩檔「主動式交易所交易基金」為上市認購（售）權證（含牛熊證）之標的證券。此舉不僅標誌著台灣主動式ETF發展進入新階段，也為權證投資人提供了更靈活、具備經理人主動策略的新型態避險與槓桿工具。

台指期 有望再戰新高

台股上周五（24日）大漲1,218點、收在38,932點，創史上第五大漲點；台指期更勁揚1,373點、至39,224點，正價差為291.6點。期貨商表示，台指期上周五開高走高，成功突破39,000點整數關卡，維持巨大的正價差。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。

期貨商論壇／台指期 強勢格局

美伊衝突仍處高張對峙但尚未全面升級狀態。美國持續對伊朗維持海上封鎖，伊朗透過限制航道、扣押商船、與象徵性軍事行動回應，雙方在邊打邊談框架下僵持，短期內難快速降溫。消息顯示，美方不急於結束衝突，伊朗亦拒絕在制裁未鬆綁前重啟實質談判，地緣風險仍高。對股市而言，市場已部分消化戰事，但油價維持高檔持續推升通膨預期，抑制整體風險偏好。

期貨商論壇／黃金期 等待契機

近期黃金價格呈橫盤整理，主要受到美伊停火談判陷入僵局、及荷莫茲海峽的封鎖爭議，22日美總統川普宣布無限期延長對伊朗停火、但持續封鎖伊朗港口，油價維持在高檔，金價變動不大。經濟數據方面，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位區間，勞動力市場依然展現出韌性。

奇鋐、金像電 四檔衝鋒

台股在AI需求強勁中，近期行情震盪走高，市場持續看好後市表現，其中。分析師預期全年獲利將成長的奇鋐（3017）、金像電（2368）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外5%內、距到期日超過六個月的認購權證，參與相關個股走勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。