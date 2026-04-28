聯發科、世芯 選逾60天

在大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片ASIC之下，IC設計龍頭廠聯發科（2454）可望進入收成年，在Google新一代TPU亮相後，推升聯發科近來股價表現強勢，昨天盤中觸及2,575元新高價位；世芯-KY（3661）也在美系客戶新一代ASIC量產下，帶動營收攀高。

法人分析，市場看好Google TPU需求動能強勁，預期第八代TPU可望如預期在下半年進入量產，將使得ASIC占聯發科營收比重逐步躍升。隨明、後年ASIC出貨成長，預料2028年ASIC營收有望超越智慧型手機SoC營收，將讓聯發科從原來手機晶片大廠，重新定位為AI半導體公司。

另一方面，除了現有CSP客戶持續挹注更先進專案之外，也有新CSP客戶與聯發科洽談新案。在邊緣運算部分，隨AI導入生活以及相關應用需求成長，算力及高效連結雲端為必備功能，法人預估，智慧手機出貨明年可望回溫；Wi-Fi 7、WiFI 8的滲透率提升，也將帶動5G modem等需求上升。

世芯-KY在ASIC領域也已耕耘許久，隨亞馬遜的Trainium3量產，世芯-KY將直接受惠，法人並預期世芯-KY將在2027年取得更多量產服務訂單。展望第2季世芯-KY將受惠Trainium3的初步量產，隨著關鍵產品進入大規模生產，營收預計將大幅成長，且高度集中在下半年。

權證發行商表示，投資人若看好聯發科、世芯-KY後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期60天以上的權證介入，透過靈活操作以小金搏大利。