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台指期 短線震盪攻高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。記者余承翰／攝影
台股示意圖。記者余承翰／攝影

台股昨（27）日呈開高走高格局，權王台積電（2330）盤中最高衝到2,330元，指數一度上漲1,262點至40,194點歷史新高，終場漲684點收39,616點；台指期則上漲666點，收在39,888點，正價差約271點，期貨商普遍認為，後市仍有高點可期。

在台指期淨部位方面，三大法人淨空單增加1,502口至5,370口，其中外資淨空單再度加大布空，增加3,590口至44,223口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨多單減少1,903口至320口。

其中，外資現貨賣超、期貨淨空單增加至44,223口，自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空布局。近月選擇權籌碼略為樂觀，賣權OI大於買權OI差距為1.4萬餘口，賣權OI增量持續大於買權；周選方面，買權賣權OI增量相去不遠，目前選擇權互不相讓。

群益期貨（6024）表示，外資期現貨保守布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選略為樂觀看待，整體籌碼面略為樂觀。技術面上，台股4萬點大關多空拉鋸，目前在電子權值輪漲結構不變下，短線拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，台指期日跳空開高超過700點，在台積電創高帶動下，指數一路走高，歷史高點來到40,458點，然而午盤過後獲利了結賣壓浮現，指數漲幅收斂，終場以黑K棒留長上影線作收。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，震盪過後仍有高點可以期待。

永豐期貨指出，昨日選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在26,900點，5月第一周周五結算的買權最大OI落在40,500點，賣權最大OI落在33,100點；外資台指期買權淨金額2.66億元、賣權淨金額0.41億元。

整體來說，台股短線行情的穩定性取決於國際市場臉色，其中，本周市場焦點集中在美國科技巨頭財報表現以及聯準會利率政策訊號，若延續AI與雲端需求強勁的態勢，將有助於支撐高估值並提供台股續攻動能。

台積電 選擇權 台指期

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