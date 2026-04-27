快訊

陽光行動／推不動…垃圾費隨袋徵收25年 仍難擴及雙北之外

漲指數、跌個股…台股閃現4萬點新高 法人示警：「結構虛胖」榮景的假象

MLB／鄧愷威本季初先發來了！29日迎戰金鶯為太空人救火

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／原油期 伺機布局

經濟日報／ 記者周克威整理

近期國際原油期貨市場呈現高度震盪格局，核心驅動力已由傳統供需轉向地緣政治主導。市場焦點集中在川普政府對伊朗重啟的「極限施壓」策略，白宮透過軍事部署與經濟制裁雙軌並進，並將荷莫茲海峽視為關鍵戰略槓桿，意圖限制能源出口以削弱對手資金來源。

近期衛星影像亦顯示，中東部分能源基礎設施於衝突中受損，即使短期內達成停火，管線修復與出口能力恢復仍需數月。在此背景下，布蘭特原油期貨價格持續於每桶100美元附近高檔震盪，市場對供給中斷的風險溢價顯著上升。

從宏觀角度觀察，高油價正逐步推升全球「滯脹」風險。OPEC+雖多次釋出增產訊號，但實際供給彈性有限，使市場維持在低庫存與高敏感的緊平衡狀態。能源價格上行所帶來的二次通膨壓力，已使各國央行政策陷入兩難：一方面需壓制通膨，另一方面又須面對高油價對經濟的抑制效應。

原油市場短線價格走勢將高度依賴美伊互動與中東局勢變化。對於想進場參與能源行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，採新台幣計價，並以現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意近期價格波動劇烈，留意保證金水位。（統一期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

川普 白宮 荷莫茲海峽

延伸閱讀

高油價危機 把壓力變轉型動力

封鎖中東動脈／荷莫茲效應 凸顯全球化未告終

Fed 本周將維持利率不變 市場預期降息延後、結構性利多支撐油礦金

中東油源受阻！這國家油變搶手貨 新加坡進口創高、印度翻倍

相關新聞

環球晶、台勝科 四檔靚

半導體矽晶圓產業在2026年迎來結構性復甦，受惠於高效能運算（HPC）、生成式AI及記憶體市場的強勁拉貨，國內矽晶圓龍頭環球晶（6488）、台勝科（3532）股價同步走強，反映出市場對上游材料需求回升的極高預期。

聯發科、世芯 選逾60天

在大型雲端服務供應商（CSP）持續投入自研晶片ASIC之下，IC設計龍頭廠聯發科（2454）可望進入收成年，在Google新一代TPU亮相後，推升聯發科近來股價表現強勢，昨天盤中觸及2,575元新高價位；世芯-KY（3661）也在美系客戶新一代ASIC量產下，帶動營收攀高。

全民權證／亞德客 兩檔帶勁

台股昨（27）日再攀新高，然盤面個股跌多漲少。其中，亞德客-KY（1590）受外資大幅調升目標價的激勵，吸引買盤簇擁，推升股價開高走高，終場大漲50元、收1,410元，創下歷史新高。

全民權證／緯穎 押價內外15%

緯穎（6669）近日股價展現強勁補漲動能。法人指出，除了AI基礎設施需求持續走強外，緯穎傳出有望承接甲骨文（Oracle）從其他供應商轉出的300至400個輝達GB300 NVL72機櫃訂單，成為推升股價的重要燃料。

全民權證／華通 挑逾五個月

在光模塊需求強勁，以及低軌衛星發射數持續增加的雙重利多下，法人看好，華通（2313）今年營收可望逐季成長。華通昨（27）日收在漲停價235.5元，帶動相關權證漲勢。

最牛一輪／群聯發功 凱基5A 鼓掌

群聯（8299）昨（27）日股價大漲155元，以1,835元作收。法人表示，在高階Design-in（系統導入）業務占比超過七成的助攻之下，群聯不僅能夠有效抵禦價格波動，更持續擴大在AI與雲端市場的滲透率，營運韌性顯著提升。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。