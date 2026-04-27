期貨商論壇／原油期 伺機布局

近期國際原油期貨市場呈現高度震盪格局，核心驅動力已由傳統供需轉向地緣政治主導。市場焦點集中在川普政府對伊朗重啟的「極限施壓」策略，白宮透過軍事部署與經濟制裁雙軌並進，並將荷莫茲海峽視為關鍵戰略槓桿，意圖限制能源出口以削弱對手資金來源。

近期衛星影像亦顯示，中東部分能源基礎設施於衝突中受損，即使短期內達成停火，管線修復與出口能力恢復仍需數月。在此背景下，布蘭特原油期貨價格持續於每桶100美元附近高檔震盪，市場對供給中斷的風險溢價顯著上升。

從宏觀角度觀察，高油價正逐步推升全球「滯脹」風險。OPEC+雖多次釋出增產訊號，但實際供給彈性有限，使市場維持在低庫存與高敏感的緊平衡狀態。能源價格上行所帶來的二次通膨壓力，已使各國央行政策陷入兩難：一方面需壓制通膨，另一方面又須面對高油價對經濟的抑制效應。

原油市場短線價格走勢將高度依賴美伊互動與中東局勢變化。對於想進場參與能源行情的投資人，可以透過台灣期交所推出的「布蘭特原油期貨」，此期貨屬於小型契約，交易門檻低，採新台幣計價，並以現金交割。須注意期貨槓桿特性，留意近期價格波動劇烈，留意保證金水位。（統一期貨提供）

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