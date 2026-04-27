期貨商論壇／聯發科期 擁利多

聯發科（2454）3月營收632.1億元，月增62.2%，較去年同期增加12.8%；第1季營收1,491.5億元，季減0.6%、年減2.7%，達成原訂1,412億元至1,502億元目標。

聯發科先前表示，隨記憶體及整體成本上揚，智慧手機終端需求恐受衝擊，預期第1季手機業務營收恐明顯下滑，而第1季智慧裝置平台業務可望成長，是支撐整體業績主要動力。

Google年度盛會Google Cloud Next 26日前於美國登場，如市場預期，端出性能更強大的第八代張量處理器（TPU v8），並且一口氣推出兩款晶片。Google Cloud執行長柯里安在大會開場提到，Google將開啟代理式企業新時代，推出一系列新技術，包括全新的AI技術堆疊，橫跨數據、資安與生產力的代理式（Agentic）創新。第八代TPU首創為訓練和推論打造兩款晶片，從建立最強大的AI模型，到調度龐大的AI代理群，以及管理最複雜的推理任務。

市場預期，TPU在2026年至2028年總出貨量約5,000萬顆；其中2026年約為430萬顆，2027年從650萬顆上調到1,000萬顆，2028年則會擴大至3,500多萬顆。聯發科成功搶下兩條產品線中之一的Zebrafish的設計權，成功打入TPU供應鏈，將有助聯發科營運表現。（群益期貨提供）

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