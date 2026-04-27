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5月電子期、金融期齊漲
台北股市今天上漲684.23點，收39616.63點。5月電子期收2577.6點，上漲51.6點，正價差19.91點；5月金融期收2478點，上漲2.4點，正價差8.98點。
5月電子期以2577.6點作收，上漲51.6點，成交387口。
電子現貨以2557.69點作收，上漲55.93點；5月電子期貨與現貨相較，正價差19.91點。
5月金融期以2478點作收，上漲2.4點，成交364口。
金融現貨以2469.02點作收，下跌0.41點；5月金融期貨與現貨相較，正價差8.98點。實際收盤價以期交所公告為準。
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