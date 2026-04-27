快訊

外資狂砍511億元、台股竟一度衝破4萬點 誰在接盤？

最新THE亞洲大學排名出爐！台灣6校挺進百大 私校表現吸睛

Google錢包支援台灣護照數位化！安卓手機教你3步驟設定

聽新聞
0:00 / 0:00

5月台股期指漲666點

中央社／ 台北27日電

台北股市今天終場漲684.23點，收39616.63點。5月台指期以39888點作收，上漲666點，與現貨相較，正價差271.37點。

台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨39222點、6月期貨39310點。

台股今天終場漲684.23點，收39616.63點，成交金額新台幣1兆1844.5億元。

5月台指期貨以39888點作收，漲666點，成交8萬175口；6月期貨以39982點作收，漲672點，成交850口。實際收盤價格以期交所公告為準。

延伸閱讀

歷史性一刻！台股開盤狂飆逾1100點…加權指數正式站上4萬點大關

台指期 有望再戰新高

台股未站上四萬點、尾盤漲幅減半 上漲684.23點作收7成上市櫃收黑

4萬點得而復失！台股收漲684點 台積電最後一盤遭摜30元收高80元

相關新聞

台指期 有望再戰新高

台股上周五（24日）大漲1,218點、收在38,932點，創史上第五大漲點；台指期更勁揚1,373點、至39,224點，正價差為291.6點。期貨商表示，台指期上周五開高走高，成功突破39,000點整數關卡，維持巨大的正價差。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。

期貨商論壇／台指期 強勢格局

美伊衝突仍處高張對峙但尚未全面升級狀態。美國持續對伊朗維持海上封鎖，伊朗透過限制航道、扣押商船、與象徵性軍事行動回應，雙方在邊打邊談框架下僵持，短期內難快速降溫。消息顯示，美方不急於結束衝突，伊朗亦拒絕在制裁未鬆綁前重啟實質談判，地緣風險仍高。對股市而言，市場已部分消化戰事，但油價維持高檔持續推升通膨預期，抑制整體風險偏好。

期貨商論壇／黃金期 等待契機

近期黃金價格呈橫盤整理，主要受到美伊停火談判陷入僵局、及荷莫茲海峽的封鎖爭議，22日美總統川普宣布無限期延長對伊朗停火、但持續封鎖伊朗港口，油價維持在高檔，金價變動不大。經濟數據方面，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位區間，勞動力市場依然展現出韌性。

奇鋐、金像電 四檔衝鋒

台股在AI需求強勁中，近期行情震盪走高，市場持續看好後市表現，其中。分析師預期全年獲利將成長的奇鋐（3017）、金像電（2368）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外5%內、距到期日超過六個月的認購權證，參與相關個股走勢。

旺矽、新應材 押長天期

旺矽（6223）與新應材（4749）今(2026)年第1季營收年增率在三成以上，因後續營運展望佳，法人仍陸續加碼；權證發行商表示，看好兩家公司後市營運表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過四個月的相關認購權證短線操作。

全民權證／昇陽半 選逾150天

28奈米製程每10片正片需要八片檔控片（比例為 1:0.8），N3製程比例為1:2.2，然N2製程複雜度高於原先預期，N2用量由原預估的1:2.7提升至1:3.0。除用量提升外，再生晶圓需求亦轉往高階，帶動整體產品組合優化，使昇陽半導體（8028）將優先受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。