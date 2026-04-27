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5月台股期指漲666點
台北股市今天終場漲684.23點，收39616.63點。5月台指期以39888點作收，上漲666點，與現貨相較，正價差271.37點。
台灣期貨交易所為近2個月指數期貨契約訂定開盤參考價為，5月期貨39222點、6月期貨39310點。
台股今天終場漲684.23點，收39616.63點，成交金額新台幣1兆1844.5億元。
5月台指期貨以39888點作收，漲666點，成交8萬175口；6月期貨以39982點作收，漲672點，成交850口。實際收盤價格以期交所公告為準。
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