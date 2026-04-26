全民權證／華城 挑價內外10%

市場預估華城（1519）2026年營收330.6億元，年增35%，主因部分北美大型工程案件可能受缺工排擠或有部分案場遞延，但長期成長動能明確，資料中心相關訂單規模超過150億元。

除案場本身中低壓設備外，也將連動周遭高壓變壓器的升級，預計北美銷售比重也將從55%拉高至2026年60%，並維持與韓廠的價差優勢；市場估全年毛利率42.5%，主因受惠第2季中壓變壓器新產能及出口訂單比重提升。費用率約為18.8%，主要因海外市場拓展與新產品的開發，使營業利益78.3億元、年減8.3%，營業利益率23.7%，每股獲利（EPS）上看20.9元。權證券商建議，看好華城後市投資人，建議可布局價內外10%內、距到期日逾四個月的權證。（台新證券提供）

（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）