全民權證／昇陽半 選逾150天

28奈米製程每10片正片需要八片檔控片（比例為 1:0.8），N3製程比例為1:2.2，然N2製程複雜度高於原先預期，N2用量由原預估的1:2.7提升至1:3.0。除用量提升外，再生晶圓需求亦轉往高階，帶動整體產品組合優化，使昇陽半導體（8028）將優先受惠。

昇陽半積極提升產能，月產能將自2025年底的85萬片提升至今（2026）年底的120萬片，主要新增產能將於今第2季底開出。展望至2027年，台中廠二廠新建產能亦將提前一季於2027年第3季開出，產能擴充且UTR維持高檔成為昇陽半今、明（2027）年主要營運成長動能。權證券商建議，看好昇陽半導體後市股價表現的投資人，建議利用價平至價外10%以內、可操作150天期以上的商品介入。（國泰證券提供）

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