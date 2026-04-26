奇鋐、金像電 四檔衝鋒

台股在AI需求強勁中，近期行情震盪走高，市場持續看好後市表現，其中。分析師預期全年獲利將成長的奇鋐（3017）、金像電（2368）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外5%內、距到期日超過六個月的認購權證，參與相關個股走勢。

奇鋐3月營收月增28.5%、年增111.7%，符合市場預期，第1季營收季增2.6%，因AI伺服器需求佳，市場預估單季稅後淨利75億元、季增13%，每股獲利（EPS）為19.1元。

因客戶需求持續增加，奇鋐持續擴充產能，至今年下半年水冷板產能將由每月20萬組增加至每月100萬組，分歧管由每月1,000單位增至每月7,000單位，機箱由每月40萬單位成長到60萬單位。

奇鋐2025年接獲美系客戶手機用VC訂單，帶動3C領域2025年營收年增70.7%。2026年手機用VC取得機種增加，並將拓增平板應用，今年營收年增48.3%，市場看好全年EPS將大幅成長至87.9元。

金像電方面，受惠Trainium 3預計將於第3季量產，隨市占上升以及PCB價值成長20~30% ，預期將大幅提升營收以及毛利成長。此外，美系CSP客戶有望於第4季出貨高於30層的HLC產品，加上800G交換器需求暢旺，預計下半年營收占比將超越400G，其層數約在38~44層，隨學習曲線趨於成熟，將大幅貢獻毛利。

同時，通用伺服器隨平台換代推動規格升級與層數增加，成長動能依舊強勁，整體而言，金像電在高階產品線展望樂觀中，市場看好今年EPS將由去年的18.8元，大幅成長至35.2元。