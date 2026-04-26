旺矽、新應材 押長天期

旺矽（6223）與新應材（4749）今(2026)年第1季營收年增率在三成以上，因後續營運展望佳，法人仍陸續加碼；權證發行商表示，看好兩家公司後市營運表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過四個月的相關認購權證短線操作。

旺矽今年3月營收13.88億元，月增5.47%、年增38.62%，累計營收39.32億 元，年增39.02%。旺矽在許多客戶端都是第一供應商，供貨比重大多為80%，但之前因為產能供不應求，有外溢到第二供應商，現在積極擴產，目標將交期縮短至三個月，並將MEMS探針卡的月產能增加至200萬針。

旺矽已全數自製探針及載板，PCB預計2027年開始量產，目標將PCB的自製率提升至50%。CPO解決方案與客戶進展順利，CPO導入最大門檻在於晶圓級測試，目前旺矽與客戶驗證穩健推進、導入時點以客戶認證為準。

新應材3月營收4.3億元仍維持歷史次高水準，月減2.87%，年增32.67%。3月營收維持高水平，主要因先進製程產能持續成長，帶動光阻周邊材料需求。累積今年第1季營收12.46億元，主因半導體客戶上線使用時間提前，帶動原先存放於客戶倉儲的庫存加速轉化為營收認列。

第2季消費性電子需求回溫，另與客戶的庫存管理機制調整完畢，將帶動新應材營收跳升成長空間。第2季營收估季增12%至13.9億元，N2放量且配合終端手機客戶出貨。

展望後市，新應材持續受惠N2擴廠及稼動率攀升、客戶啟動額外產能擴充N3，以上先進製程強勁需求，將帶動Rinse用量大幅成長，其他產品如BARC、EBR、KrF光阻液、暫時性保護層對2027年營運具想像空間，展望正向。