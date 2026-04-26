台指期 有望再戰新高

台股上周五（24日）大漲1,218點、收在38,932點，創史上第五大漲點；台指期更勁揚1,373點、至39,224點，正價差為291.6點。期貨商表示，台指期上周五開高走高，成功突破39,000點整數關卡，維持巨大的正價差。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,968口至3,868口，其中外資淨空單減少3,394口至40,633口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,559口至2,223口。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在26,900點，4月第五周周五結算的買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在36,000點。

當資金過度集中少數族群時，一旦台積電漲多震盪或利多鈍化，指數波動會被放大，故這一波行情的觀察重點，不只是指數能否過4萬點，而是過關後是否能維持量能與資金擴散，否則容易演變成拉權值出貨中小型股的結構性分歧行情。

群益期貨表示，上周五外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選中性樂觀看待，整體籌碼面樂觀格局。技術面上，台股突破前一日十字線高點，電子指數強於金融指數，大型股強於小型股，短線的拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，電子權值股領軍上攻，台指期上周五呈開高走高格局，成功突破39,000點整數關卡，且幾收在當日最高點，表現強於現貨，維持正價差，終場以長紅K棒作收。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。