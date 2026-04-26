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台指期 有望再戰新高

經濟日報／ 記者周克威／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股上周五（24日）大漲1,218點、收在38,932點，創史上第五大漲點；台指期更勁揚1,373點、至39,224點，正價差為291.6點。期貨商表示，台指期上周五開高走高，成功突破39,000點整數關卡，維持巨大的正價差。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。

台指期淨部位方面，三大法人上周五淨空單減少1,968口至3,868口，其中外資淨空單減少3,394口至40,633口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨多單增加2,559口至2,223口。

永豐期貨指出，上周五選擇權未平倉量部分，5月買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在26,900點，4月第五周周五結算的買權最大OI落在40,000點，賣權最大OI落在36,000點。

當資金過度集中少數族群時，一旦台積電漲多震盪或利多鈍化，指數波動會被放大，故這一波行情的觀察重點，不只是指數能否過4萬點，而是過關後是否能維持量能與資金擴散，否則容易演變成拉權值出貨中小型股的結構性分歧行情。

群益期貨表示，上周五外資期現貨樂觀布局，自營商選擇權呈現保守，月、周選中性樂觀看待，整體籌碼面樂觀格局。技術面上，台股突破前一日十字線高點，電子指數強於金融指數，大型股強於小型股，短線的拉回仍可以樂觀操作。

台新期貨認為，電子權值股領軍上攻，台指期上周五呈開高走高格局，成功突破39,000點整數關卡，且幾收在當日最高點，表現強於現貨，維持正價差，終場以長紅K棒作收。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。

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期貨商論壇／台指期 強勢格局

美伊衝突仍處高張對峙但尚未全面升級狀態。美國持續對伊朗維持海上封鎖，伊朗透過限制航道、扣押商船、與象徵性軍事行動回應，雙方在邊打邊談框架下僵持，短期內難快速降溫。消息顯示，美方不急於結束衝突，伊朗亦拒絕在制裁未鬆綁前重啟實質談判，地緣風險仍高。對股市而言，市場已部分消化戰事，但油價維持高檔持續推升通膨預期，抑制整體風險偏好。

期貨商論壇／黃金期 等待契機

近期黃金價格呈橫盤整理，主要受到美伊停火談判陷入僵局、及荷莫茲海峽的封鎖爭議，22日美總統川普宣布無限期延長對伊朗停火、但持續封鎖伊朗港口，油價維持在高檔，金價變動不大。經濟數據方面，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位區間，勞動力市場依然展現出韌性。

奇鋐、金像電 四檔衝鋒

台股在AI需求強勁中，近期行情震盪走高，市場持續看好後市表現，其中。分析師預期全年獲利將成長的奇鋐（3017）、金像電（2368）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外5%內、距到期日超過六個月的認購權證，參與相關個股走勢。

旺矽、新應材 押長天期

旺矽（6223）與新應材（4749）今(2026)年第1季營收年增率在三成以上，因後續營運展望佳，法人仍陸續加碼；權證發行商表示，看好兩家公司後市營運表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過四個月的相關認購權證短線操作。

全民權證／昇陽半 選逾150天

28奈米製程每10片正片需要八片檔控片（比例為 1:0.8），N3製程比例為1:2.2，然N2製程複雜度高於原先預期，N2用量由原預估的1:2.7提升至1:3.0。除用量提升外，再生晶圓需求亦轉往高階，帶動整體產品組合優化，使昇陽半導體（8028）將優先受惠。

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