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全民權證／亞德客 二檔有戲
亞德客-KY（1590）今年第2季營益率估33.6%，季增一個百分點，因營收規模優於預期；第2季續受惠工具機、電子等需求復甦，線軌同業開啟漲價潮，與亞德客-KY價差擴大有助市占率提升。
亞德客-KY成長動能來自：一、大陸在地化採購趨勢下，氣動元件市占率估自2025年30%成長至2027年33%；二、大陸推動十五五規劃，加速工具機產業升級／AI 導入自動化產業，同時優化「兩新政策」以確保消費刺激政策持續；三、持續透過降價策略推廣線軌產品，估 2026／2027年線軌營收年增19%／17%至28.9／33.8億元，約占總體營收7%／7%。
權證券商建議，看好亞德客-KY後市股價表現的投資人，建議利用價外10至20%、可操作天期逾百天以上的商品介入。（元大證券提供）
（權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。）
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