全民權證／亞德客 二檔有戲

美伊衝突仍處高張對峙但尚未全面升級狀態。美國持續對伊朗維持海上封鎖，伊朗透過限制航道、扣押商船、與象徵性軍事行動回應，雙方在邊打邊談框架下僵持，短期內難快速降溫。消息顯示，美方不急於結束衝突，伊朗亦拒絕在制裁未鬆綁前重啟實質談判，地緣風險仍高。對股市而言，市場已部分消化戰事，但油價維持高檔持續推升通膨預期，抑制整體風險偏好。

2026-04-26 23:55