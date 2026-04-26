期貨商論壇／台指期 強勢格局

美伊衝突仍處高張對峙但尚未全面升級狀態。美國持續對伊朗維持海上封鎖，伊朗透過限制航道、扣押商船、與象徵性軍事行動回應，雙方在邊打邊談框架下僵持，短期內難快速降溫。消息顯示，美方不急於結束衝突，伊朗亦拒絕在制裁未鬆綁前重啟實質談判，地緣風險仍高。對股市而言，市場已部分消化戰事，但油價維持高檔持續推升通膨預期，抑制整體風險偏好。

除地緣風險因素外，美股財報季持續推進，已公布的企業財報整體表現優於市場預期。根據FactSet統計，目前有約一成S&P 500成分股揭露財報，其中逾八成超出預估，市場焦點將轉向科技與雲端巨頭的財報，投資人關注重點不僅是營收與獲利表現，更在於AI相關資本支出是否開始轉化為實際回報，及管理層對下半年需求與成本的指引。

美伊戰事未解、油價維持高檔之下，台股短線難完全脫離國際情緒影響，盤面結構上，AI、伺服器等，受惠美股財報與資本支出能見度，相對具抗震性。現階段台股處歷史高點，價量齊揚表現強勢，同時觸發居高思危擔憂，投資人可透過台指期掌握行情。（凱基期貨提供）

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