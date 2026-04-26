快訊

再破紀錄！大甲媽凌晨回鑾安座 9天遶境變成11天…顏清標這樣回應

美代表團取消赴巴…和談未明 川普：伊朗不擁核才能協議

聽新聞
0:00 / 0:00

期貨商論壇／黃金期 等待契機

經濟日報／ 記者周克威整理

近期黃金價格呈橫盤整理，主要受到美伊停火談判陷入僵局、及荷莫茲海峽的封鎖爭議，22日美總統川普宣布無限期延長對伊朗停火、但持續封鎖伊朗港口，油價維持在高檔，金價變動不大。經濟數據方面，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位區間，勞動力市場依然展現出韌性。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金在3月2日金價衝高到5,401.06美元時，持有量同時達到高峰的1,101.33公噸，顯示當時買方信心十足，之後中東出現衝突，金價走弱，3月30日持有量隨之降低到1,046.13公噸，而後隨著金價反彈逐步上升到4月23日的1,055.48公噸。同時截至4月14日黃金的CFTC非商業人交易部位略增0.62萬口至16.25萬口。整體而言，市場買氣回溫將有利於黃金後市。

從技術面來看，隨3月價格開始走跌，指標KD翻空往下，並在跌破季線後出現急殺走法，3月下旬止跌反彈，重新收回月線之上，目前金價受制於月、季線之間區間整理，待局勢明朗後有機會突破季線延續上漲走勢。（華南期貨提供）

（期貨交易必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎為之。）

油價 伊朗 中東

延伸閱讀

美伊無法開啟進一步的磋商 一文看懂伊朗局勢發展的3可能

荷莫茲現轉機 美、伊重返談判桌

兩頭空？媽媽積蓄全梭哈買黃金 3周後見「慘賠結果」笑不出來

川普不急著與伊朗談和 坦言油價短期將維持高檔

相關新聞

台指期 有望再戰新高

台股上周五（24日）大漲1,218點、收在38,932點，創史上第五大漲點；台指期更勁揚1,373點、至39,224點，正價差為291.6點。期貨商表示，台指期上周五開高走高，成功突破39,000點整數關卡，維持巨大的正價差。目前指數守穩在所有均線之上，且均線持續向上走升，有望再向上挑戰新高。

期貨商論壇／台指期 強勢格局

美伊衝突仍處高張對峙但尚未全面升級狀態。美國持續對伊朗維持海上封鎖，伊朗透過限制航道、扣押商船、與象徵性軍事行動回應，雙方在邊打邊談框架下僵持，短期內難快速降溫。消息顯示，美方不急於結束衝突，伊朗亦拒絕在制裁未鬆綁前重啟實質談判，地緣風險仍高。對股市而言，市場已部分消化戰事，但油價維持高檔持續推升通膨預期，抑制整體風險偏好。

期貨商論壇／黃金期 等待契機

近期黃金價格呈橫盤整理，主要受到美伊停火談判陷入僵局、及荷莫茲海峽的封鎖爭議，22日美總統川普宣布無限期延長對伊朗停火、但持續封鎖伊朗港口，油價維持在高檔，金價變動不大。經濟數據方面，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位區間，勞動力市場依然展現出韌性。

奇鋐、金像電 四檔衝鋒

台股在AI需求強勁中，近期行情震盪走高，市場持續看好後市表現，其中。分析師預期全年獲利將成長的奇鋐（3017）、金像電（2368）等供應鏈，權證券商建議，可利用價內外5%內、距到期日超過六個月的認購權證，參與相關個股走勢。

旺矽、新應材 押長天期

旺矽（6223）與新應材（4749）今(2026)年第1季營收年增率在三成以上，因後續營運展望佳，法人仍陸續加碼；權證發行商表示，看好兩家公司後市營運表現的投資人，可挑選價內外15%內、距到期日超過四個月的相關認購權證短線操作。

全民權證／昇陽半 選逾150天

28奈米製程每10片正片需要八片檔控片（比例為 1:0.8），N3製程比例為1:2.2，然N2製程複雜度高於原先預期，N2用量由原預估的1:2.7提升至1:3.0。除用量提升外，再生晶圓需求亦轉往高階，帶動整體產品組合優化，使昇陽半導體（8028）將優先受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。