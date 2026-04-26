期貨商論壇／黃金期 等待契機

近期黃金價格呈橫盤整理，主要受到美伊停火談判陷入僵局、及荷莫茲海峽的封鎖爭議，22日美總統川普宣布無限期延長對伊朗停火、但持續封鎖伊朗港口，油價維持在高檔，金價變動不大。經濟數據方面，初請失業金人數為21.2萬人，仍處於歷史低位區間，勞動力市場依然展現出韌性。

從籌碼面觀察，世界最大黃金ETF道富財富黃金指數基金在3月2日金價衝高到5,401.06美元時，持有量同時達到高峰的1,101.33公噸，顯示當時買方信心十足，之後中東出現衝突，金價走弱，3月30日持有量隨之降低到1,046.13公噸，而後隨著金價反彈逐步上升到4月23日的1,055.48公噸。同時截至4月14日黃金的CFTC非商業人交易部位略增0.62萬口至16.25萬口。整體而言，市場買氣回溫將有利於黃金後市。

從技術面來看，隨3月價格開始走跌，指標KD翻空往下，並在跌破季線後出現急殺走法，3月下旬止跌反彈，重新收回月線之上，目前金價受制於月、季線之間區間整理，待局勢明朗後有機會突破季線延續上漲走勢。（華南期貨提供）

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