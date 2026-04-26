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譜瑞新產品展望佳 市場估第2季EPS季增至7.9元

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

譜瑞-KY（4966）第1季毛利率較上季減少1.73個百分點為40.3%，為公司原本預期40~44%的下緣，其中，來自OSAT報價持續上漲，尤其含金封裝漲幅較明顯；此外，Final test費用亦同步墊高，使整體OSAT成本歷經多輪調漲，單季每股獲利（EPS）6.61元。

法人機構表示，譜瑞第2季在各產品線方面，高速PS產品線受惠於AI PC對高效能傳輸的需求，USB4 Retimer與相關高速度介面元件的出貨占比預計將比上季增加數個百分點；TT產品線方面，tTED產品開始量產，出貨量持續增加；非PC領域，如車用相關產品的出貨量預計將會提升。毛利率方面，公司認為毛利率將介於40~44%，為反映成本，將對更廣泛的產品線進行選擇性漲價中，市場預估單季EPS為7.9元。

展望2026年，譜瑞在PC市場整體承壓的背景下，仍預期營收成長率有機會優於市場，其中，DRAM與NAND漲價促使OEM客戶提前備貨並下修出貨預測，終端能見度有所降低。儘管如此，公司產品結構升級持續推進，USB4 Retimer受益於高速介面需求擴張持續放量。在毛利管理上，公司積極與客戶協商價格，並藉由產品組合優化與售價調整下，市場預期毛利率將於第3、4季逐步回升至更健康的水準，市場估全年EPS 32.6元。

譜瑞

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