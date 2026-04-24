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台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

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台積電ADR突拔高大漲 台指期夜盤向40K衝關

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照

台指期夜盤24日開盤時，在美股電子盤反彈帶動中，以39,247點、上漲25點開出後，隨晚間19點過後，國際油價突反轉下跌、台積電ADR電子盤大漲激勵下，指數一度直線上衝至39,685點、大漲463點，展現向40K衝關的企圖心，而截至晚間約21點，指數約39,516點、大漲294點。

24日美股電子盤焦點，在市場傳出伊朗外長阿拉格齊將率團抵達伊斯蘭馬巴德，美伊和談再露曙光之際，又傳出美國將瓊斯法案擬再延長90天至8月，以確保美國能源供應中，WTI、布蘭特等指標油價在晚間18點30分過後，快速由紅翻黑，加上超微（AMD）、英特爾（Intel）等科技股電子盤股價大漲，台積電ADR也陡然拔高、一度上漲逾3.5%，那斯達克電子盤一度大漲逾430點中，激勵台指期夜盤在上半場的走勢。瓊斯法案主要規定在美國港口之間運輸貨物的船舶，必須為美國建造、懸掛美國國旗並由美國方面運營，放寬後，讓外籍船舶可更靈活調度燃油與關鍵大宗商品。

其中，台積電期夜盤在晚間約21點時，來到2,235元、上漲30元附近遊走，電子期上漲0.76%，半導體期上漲1.49%，中型100期貨指數上漲0.43%。

台股24日盤面各類股漲多跌少，指數終場上漲1,218點，收38,932點，其中，外資現貨買超439億元，在台指期未平倉淨空單方面，淨空單減少3,394口至40,633口；投信買超18億元，自營商買超88.7億元，三大法人合計買超545.8億元。

市場專家建議，就技術面來說，24日台股出現強彈，最後收盤位置38,932點站上前一日巨量黑K高點，顯示市場買盤仍強，維持沿著5日均線上漲態勢，由於籌碼面已出現大量換手成功的跡象，下周大盤成交量能若能持續維持在月均線之上、且能夠站穩38,921點，接下來上檔有望挑戰4萬點大關。

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