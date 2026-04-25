健策、建準 權證選逾150天

台股再度刷新歷史新天價，昨（24）日盤中最高衝上38,989點，終場上漲1,218點，收在38,932點。發行券商指出，看好健策（3653）、建準（2421）等散熱族群後市表現的投資人可以留意相關權證的布局機會。

AI運算需求全面爆發，伺服器功耗與發熱量同步飆升，讓散熱系統成為產業最關鍵的一環。由於AI伺服器對高效能散熱的需求依然是長期趨勢，特別是液冷散熱技術，由於能提供更高的散熱效率，被視為下一代AI伺服器的主流解決方案，使台系散熱廠3月營收全面爆發，獲利也將較去年成長。

隨著輝達下半將進入Vera Rubin架構，法人預期將帶動散熱規格顯著升級。相較於GB世代，VR均熱片面積提升約50%，且熱設計功耗同步提高至2,300W，促使均熱片由單片升級。在尺寸放大、材料升級與製程複雜度同步提升帶動下，預期Rubin GPU均熱片ASP較前一世代提升逾倍，產品價值顯著上行，健策為Rubin均熱片獨家供應商，後市可期。

健策3月營收21.64億元，月增70.6%，年增18.8%；第1季營收53.05億元，年增11.6%，季增0.6%，連兩季改寫新高。

建準同樣受惠散熱趨勢，是全球領先的散熱解決方案供應商，產品應用廣泛，包括AI伺服器、網通設備、汽車電子、工業設備及家用電器。其中，在微型風扇領域技術領先。3月營收19.18億元，月增44.92%，年增22.46%；累計今年第1季營收50.19億元，季增2.06%，年增20.6%。

權證發行商建議，看好健策、建準等散熱族群後市的投資人，可買進價內外15%以內、距到期日150天以上的相關認購權證操作，但宜設好停利停損。