全民權證／勤誠 押價內外15%

勤誠（8210）3月營收25.06億元，月增28.52%，年增44.72%；累計前三月營收71.07億元，較去年同期成長71.1%，法人分析指出，季增動能主要來自HGX與通用伺服器需求強勁，近期也看到ASIC伺服器加單，有望帶動第2季整體營收持續季增。

展望後市，法人認為2026年營收將逐季成長，動能來自AI伺服器機殼與機櫃業務。目前已新增數個HGX客戶，而一線雲端服務提供商（Tier-1 CSP）與企業客戶需求強勁也帶動勤誠GB機殼出貨大增。此外，勤誠2026年對美、中CSP廠的ASIC伺服器出貨量同步強勁成長。

看好勤誠後市股價表現的投資人，可買進價內外15%以內、距離到期日90天以上的認購權證，參與這波偏多行情。（中國信託證券提供）

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