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槓桿型ETF 四檔帶勁

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股多頭動能延續，槓桿型ETF表現備受矚目，其中元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）漲勢凌厲，成為資金追逐焦點，投資人運用權證槓桿工具放大報酬，惟需留意風險控管，可運用相關認購權證介入。

台股昨（24）日在權值股強勢表態帶領下大幅走高，單日大漲1,218點，漲3.2%，改寫波段新高。

在題材上，隨著重量級半導體矽谷舉辦北美技術論壇，發表最新A13和A12製程技術，主要瞄準未來AI和高速運算需求，引起市場高度關注，更為科技產業前景挹注更多信心。

盤面結構方面，近期電子與半導體權值股成為攻堅主力，帶動指數大幅反彈；資金明顯回流大型權值族群，支撐大盤快速收復前波跌幅。相較之下，傳產及部分防禦型類股漲勢相對溫和，但整體呈現普遍反彈格局。

國際情勢上，儘管中東地緣政治與國際油價波動仍為不確定因素，但短線利空暫時鈍化，加上國際股市回穩與科技族群基本面支撐，帶動投資人風險偏好回升，成為支撐近期台股表現。

隨市場情緒擺脫中東局勢雜音干擾，投資人將持續關注國際政經局勢發展、美貨幣政策動向及科技產業相關財報表現，評估多頭氣勢能否延續，並觀察量能是否維持高檔，以確認行情續航力。

若看好元大台灣50正2、國泰臺灣加權正2等表現，可選相關認購權證進行布局。標準以價內外20%以內、剩餘天數逾90天等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

矽谷 半導體 台股

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槓桿型ETF 四檔帶勁

台股多頭動能延續，槓桿型ETF表現備受矚目，其中元大台灣50正2（00631L）、國泰臺灣加權正2（00663L）漲勢凌厲，成為資金追逐焦點，投資人運用權證槓桿工具放大報酬，惟需留意風險控管，可運用相關認購權證介入。

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