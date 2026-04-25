全民權證／譜瑞 兩檔展望佳

譜瑞-KY（4966）因應封測廠漲價，開始調漲產品價格以轉嫁，預期今年毛利率逐步回穩。此外，考量評價在歷史低檔，逐步漲價維持毛利率，投資評等維持「逢低買進」，相關權證可伺機布局。

法人預期譜瑞-KY今年整合驅動IC與觸控功能（tTED）產品市占率將接近10%，並有望於明（2027）年進一步提升。PC方面，目前對今年PC／NB出貨量預估較前一季轉趨保守。車用領域則看好下半年營收占比提升，另ASIC-like專案預計自2027年開始貢獻營運動能。

權證發行商建議，看好譜瑞-KY後市股價表現的投資人，可挑選相關認購權證進行布局。挑選標準，則以價內外10%以內、剩餘天數150天（含）以上等條件為主，藉以放大槓桿利潤。

（兆豐證券提供）

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