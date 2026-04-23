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台指期夜盤由黑翻紅 38K保衛戰正式開打

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台指期夜盤情緒與資金面持續交錯，23日以37,920點開高，盤中走勢持續呈現高檔震盪格局。截至晚間9點20分，台指期夜盤報38,084點、漲233點、漲幅0.6%；盤初雖開高走弱，但盤中多方一度衝至最高38,184點，但隨後則由黑翻紅，最低暫達37,720點，高低點震盪達464點，目前力守五日線。

富邦期貨分析師曹富凱表示，近期台指期走勢明顯受到國際政經與產業趨勢交錯影響，在多項利多題材支撐下維持強勢表現，但隨著指數位階走高，市場亦逐步反映風險意識，使盤勢轉向高檔震盪格局。整體上，多頭動能仍在，但短線追價意願趨於保守，操作上需留意波動擴大風險。

曹富凱分析，在國際情勢方面，美國總統川普宣布延長與伊朗之間的停火安排，使原本令市場擔憂的中東衝突風險暫時降溫。地緣政治不確定性下降，有助於提振全球金融市場風險偏好，資金回流股市，特別是成長性與能見度較高的科技族群。此一氛圍也間接對台指期形成支撐，強化市場對短期系統性風險可控的看法。

另外，科技產業仍是本波行情的核心驅動力。美國科技巨頭持續加大在人工智慧與雲端運算領域的投資布局，雲端服務商陸續揭示自研晶片與算力升級方向，市場普遍認為相關技術將成為未來數年主要成長引擎。此趨勢也同步帶動亞洲供應鏈展望，其中台灣在先進製程、封裝測試與高階電子零組件方面具備關鍵地位，成為資金配置重心。

曹富凱指出，產業輪動層面，半導體相關族群不僅受惠於人工智慧需求擴張，也觀察到部分成熟製程與類比元件需求逐步改善，顯示產業景氣正從谷底回溫。此現象有助於改善市場對整體科技循環的信心，並減緩過度集中於單一題材的疑慮，使盤面結構相對健康。

資金動向而言，外資態度持續偏多，顯示國際資金對台股長期競爭力仍具信心。在權值股與大型科技股帶動下，台指期維持相對強勢。不過，隨著指數來到相對高檔區域，市場對消息面的敏感度明顯提高，任何關於通膨、利率或地緣政治的風吹草動，都可能放大短線震盪。

此外，曹富凱補充，能源市場的波動亦為市場增添變數。原油價格維持高位整理，反映供應風險與需求韌性並存的環境。雖然短期內尚未對台股基本面造成明顯衝擊，但高能源價格對通膨預期與企業成本結構的影響，仍是投資人必須持續關注的潛在風險。

因此，在國際風險暫時趨緩、科技產業前景明確以及資金面仍具支撐的情況下，台指期中長線結構維持偏多。但考量指數位階已高，加上市場逐步進入消息消化與事件等待階段，短線走勢恐呈現反覆震盪。

曹富凱建議，台指期仍處於多頭架構之中，但在利多與風險交錯影響下，後續走勢以高檔震盪為主，投資人宜謹慎因應，靈活調整策略。

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