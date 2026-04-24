全民權證／0050反1 兩檔聚焦

台股近來屢創新高，不過昨（23）日卻開高走低，盤中高低差達1,757點。由於指數留下史上最長的950點上影線、且爆量下殺，法人預期短線行情恐有反轉修正的壓力，元大台灣50反1（00632R）發揮避險功能。

法人指出，台股短線恐將承壓，主因有：一、昨日K線出現史上最長的避雷針（上影線），顯見高檔賣壓極為沈重；二、指數震盪劇烈且爆量開高殺低，氛圍轉趨偏空；三、大盤與月線乖離達7.6%，進入警戒區。

由於5月即將進入報稅季，市場多頭動能恐將下滑，加上地緣政治風險的不確定性高。權證發行商建議，對台股後市轉趨保守的投資人，可挑選價內外10%內，距到期日超過四個月的指數反向型認購權證進行布局。（群益金鼎證券提供）

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