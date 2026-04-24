全民權證／印能 瞄準逾150天

台股近來屢創新高，不過昨（23）日卻開高走低，盤中高低差達1,757點。由於指數留下史上最長的950點上影線、且爆量下殺，法人預期短線行情恐有反轉修正的壓力，元大台灣50反1（00632R）發揮避險功能。

2026-04-24 01:17