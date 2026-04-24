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全民權證／印能 瞄準逾150天
全球半導體製程競爭進入白熱化，受惠AI晶片及高階運算需求攀升，半導體除泡設備龍頭印能科技（7734）成長動能強勁。憑藉在先進封裝製程中高達90%的全球市占率，印能科技昨（23）日股價再度成為市場焦點，以漲價3,465元作收，持續改寫歷史新猷。
印能科技核心技術在解決封裝過程中的氣泡與壓力不均問題，是AI晶片提高良率的關鍵。受惠於主要代工大廠持續擴充先進封裝產能，印能2026年第1季營收表現驚艷，高達8.76億元、年增81.96%。法人預估，印能全年度營收有望挑戰年增四成的佳績，訂單能見度直達2027年。
權證發行商建議，投資人可留意價內外5%內、到期日150天以上的認購權證，參與印能科技後市行情。（凱基證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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