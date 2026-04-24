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全民權證／富喬 選價內外10%
受惠AI伺服器的銅箔基板（CCL）規格提升，並陸續升級玻纖布材料，全球高階玻纖市場處供不應求。富喬（1815）的Low Dk（低介電常數）及 Low CTE（低熱膨脹係數）產品可望隨需求而價漲量增，法人看好富喬今年出貨量將逐季成長，今年來股價底部緩步墊高。
法人分析，Low Dk玻纖布主要用於AI伺服器、衛星等；Low CTE玻纖布則應用於IC晶片載板。由於日東紡高階玻纖布新增產能明年才會開出，預計供需短缺情形將持續。另外因AI伺服器持續升級，客戶拉貨積極，推升玻纖布平均單價，有利富喬營收及獲利成長。
權證發行商表示，看好富喬的投資人，可挑選價內外10%以內，有效天期80天以上的權證靈活操作。（元大證券提供）
權證投資必有風險，本專區資訊僅供參考，並不構成邀約、招攬或其他任何建議與推薦，請讀者審慎操作。
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