健鼎、金像電 權證四檔強勁

AI伺服器的規格提升，帶動相關零組件包括記憶體、交換器、PCB等跟進升級，代理AI更進一步推升一般伺服器的需求。健鼎（3044）營收與毛利率因此雙雙創高、金像電（2368）也受惠800G交換器及AI需求強勁，高階產能仍處吃緊狀態，法人看好PCB業者第2季營運將持續攀高。

根據統計，健鼎首季營收處季增、年增態勢，創單季新高，優於市場預期。其中3月營收成長，主要來自伺服器及記憶體模組等相關需求增加。獲利表現方面，短期雖有原物料上漲及人民幣升值干擾，但受益於中高階產品組合優化，新品報價反應原料成本及營收規模效益下，預期毛利率將較去年第4季改善。

法人分析，由於伺服器及記憶體相關產品需求強勁，訂單能見度已看到下半年，預估健鼎4月營收將挑戰新高，獲利也將因毛利率提升而水漲船高。且第1季以來，代理型AI推升一般伺服器需求，健鼎也因此受惠。

金像電也因高階產品需求強勁，大幅提升營收以及毛利率，其中800G交換器需求暢旺，法人預估，下半年營收占比將超越 400G，其層數約在38~44層，隨學習曲線趨於成熟，將大幅貢獻毛利；通用伺服器隨平台換代，推動規格升級與層數增加，成長動能依舊強勁。

因應市場需求，金像電台灣廠將再擴充產能；蘇州廠則透過引進新設備去瓶頸製程，以增加高階產品的比重，隨高階產品組合提升，整體產值仍有上修空間。

權證發行商表示，投資人若看好健鼎、金像電後續表現，可以挑選價內外15%以內，有效天期120天以上的權證介入。